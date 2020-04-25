Владимир Noone Миненко стал обладателем второго «Мерседеса» от ESL

Игрок Virtus.pro по Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко был признан самым ценным игроком ESL One Los Angeles 2020. Киберспортсмен получит Mercedes-Benz — уже второй от ESL.

Обладателем первого «Мерседеса» No[o]ne стал в мае 2018 года на ESL One Birmingham 2018 — его команда обыграла в финале OpTic, а он был признан лучшим игроком турнира.

Фото: ESL Dota 2

В финальном голосовании за лучшего игрока ESL One Los Angeles 2020 приняли участие игроки, которых признали лучшими в своих регионах: Артур Arteezy Бабаев и Гектор K1 Родригез из Южной Америки, Ду Monet Пэн из Китая и Джардел DJ Джико Мампусти из Юго-Восточной Азии.

ESL One Los Angeles 2020 прошёл в онлайне с 4 по 19 апреля. Команда Алексея Solo Березина не потерпела ни одного поражения: в полуфинале верхней сетки «медведи» расправились с Team Spirit, а в финале верхней сетки и гранд-финале обыграли OG.