Платная подписка на Twitch получила стоимость в рублях

Стрим-платформа Twitch решила сделать для российского рынка региональную привязку: теперь жители России смогут приобретать платную подписку на платформе не за доллары, а за рубли.
Раньше стоимость была выражена в долларах, банки просто конвертировали валюту. Стоимость подписки для российских пользователей составляла $4,99 + 20% НДС. Теперь подписка первого уровня обойдётся в 399 рублей. При этом в её стоимость уже включён НДС. Стоимость подписки второго уровня для жителей России составляет 799 рублей, третьего уровня — 1999 рублей.
Пользователи, покупавшие подписки на Twitch до перехода платформы на рубли, сообщают, что стоимость подписки для них стала меньше. «В прошлом месяце мне подписка в 548 рублей выходила, а в январе — около 487 рубасов», — написал один из комментаторов.
Платная подписка на Twitch позволяет пользователю поддержать любимого стримера, смотреть трансляции без рекламы и пользоваться платными смайлами.
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