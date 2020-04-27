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Объявлены новые даты выхода The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Объявлены новые даты выхода The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Киберспорт / Другие игры 0

Релиз одних из самых ожидаемых игр этого года на PlayStation 4 — The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima — перенесён из-за эпидемии коронавируса. Продолжение приключений Элли и Джоэла перенесли с 29 мая на 19 июня, а экшен в открытом мире Ghost of Tsushima выйдет не 26 июня, а на три недели позже — 17 июля. Об этом Sony сообщила в своём официальном блоге.

«Я хочу лично поблагодарить команды Naughty Dog и Sucker Punch Productions за их достижения, ведь все мы знаем, как нелегко в таких условиях достичь финиша. Обе команды упорно работали, чтобы создать игры мирового класса, и мы с нетерпением ждём момента, когда сможем увидеть, что вы о них думаете», — обратился ко всем Герман Хульст, глава Sony Worldwide Studios.

Ранее неизвестные слили в интернет несколько геймплейных видео, кат-сцен и возможный финал The Last of Us: Part II. Видео были почти сразу удалены с YouTube по требованию правообладателя, однако пользователи продолжают распространять ролики и скриншоты по Сети.

В Сеть утекли геймплейные видео, кат-сцены и возможный финал The Last of Us: Part II
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