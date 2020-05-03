Virtus.pro всухую обыграла Natus Vincere на ESL One: Road to Rio

«Медведи» реабилитировались перед своими болельщиками после поражения от pro100 в дебютном матче СНГ-дивизиона на ESL One: Road to Rio и всухую обыграли Natus Vincere.

Большая разница в рейтинге клубов не ощущалась: «медведи» лихо начали матч, взяв четыре первых раунда. NAVI не отпускала своего соперника далеко, но и не могла догнать его. В итоге Virtus.pro удержала преимущество и победила на Inferno 16:13.

На Train Virtus.pro удачно сыграла в защите, поведя 10:5. В атаке «медведи» выглядели чуть похуже, но смогли довести матч до победы — 16:14. После двух матчей в активе Virtus.pro и NAVI по 3 очка. 6 мая «медведи» сыграют против команды Syman, а Natus Vincere померится силами с pro100.

Александр s1mple Костылёв после матча сказал, что его команда наделала много ошибок:

ESL One: Road to Rio проходит в онлайне с 30 апреля по 17 мая. Команды разыгрывают $ 50 тыс.