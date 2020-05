EA решила выпустить 14 игр до апреля 2021 года

Компания Electronic Arts в рамках квартального отчёта объявила о планах на ближайшие 12 месяцев — до 31 марта 2021 года, сообщает Ginx. Всего издатель намерен выпустить 14 новинок, среди которых:

неназванный крупный проект;

Command & Conquer Remastered;

Burnout Paradise на Nintendo Switch;

четыре игры от партнёров Electronic Arts;

FIFA 21 и Madden NFL 21 — выйдут с июля по сентябрь;

NHL 21 — выйдет с октября по декабрь;

новинка в спортивной линейке;

Medal of Honor: Above and Beyond;

две мобильные игры.

Также в Electronic Arts подтвердили, что в течение года выпустят больше игр на Nintendo Switch — после Burnout Paradise.

На 12 июня запланирована конференция Electronic Arts, в ходе которой компания объявит о планах на весь 2021 год.