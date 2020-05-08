Источник: Sony представит PlayStation 5 в июне

Американский журналист Bloomber Джейсон Шрейер во время подкаста Press Start Podcast рассказал о планах Sony по презентации новой консоли PlayStation 5. По словам Шрейера, разработчик представит консоль в июне 2020 года.

Как поясняет журналист, компания планирует провести собственную презентацию. При этом планы ещё могут измениться из-за пандемии коронавируса.

«Исходя из того, что я сейчас знаю, Sony по-прежнему планирует провести как минимум одну презентацию в начале или середине июня. Но нужно учитывать, что мы находимся в центре гигантской и беспрецедентной глобальной эпидемии. Может случиться всё что угодно», — цитирует Шрейера VG247.

В апреле журналист GamesBeat Джефф Грабб утверждал, что 4 июня Sony планирует провести некое мероприятие. Именно на нём могут показать новую консоль.