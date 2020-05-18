VP.Prodigy выиграла гранд-финал Epic Prime League, победив Virtus.pro

Организация VP.Prodigy стала победителем Epic Prime League по Dota2, обыграв в гранд-финале Virtus.pro со счётом 3:0. За победу VP.Prodigy получила $ 65 тыс. Призовые Virtus.pro составили $ 35 тыс.

Кроме того, оба финалиста получили слоты во втором сезоне лиги.

Турнир проходил в онлайн-формате с 15 апреля по 17 мая. Участие в нём приняли восемь команд, они разыграли призовой фонд, составлявший $ 150 тыс.

Из-за пандемии коронавируса практически все крупные турниры по киберспорту были перенесены в онлайн. По состоянию на 18 мая, в мире коронавирусной инфекцией заразились уже более 4,8 млн человек. Умерли более 318 тыс.