VP.Prodigy выиграла гранд-финал Epic Prime League, победив Virtus.pro
Организация VP.Prodigy стала победителем Epic Prime League по Dota2, обыграв в гранд-финале Virtus.pro со счётом 3:0. За победу VP.Prodigy получила $ 65 тыс. Призовые Virtus.pro составили $ 35 тыс.
Кроме того, оба финалиста получили слоты во втором сезоне лиги.
Турнир проходил в онлайн-формате с 15 апреля по 17 мая. Участие в нём приняли восемь команд, они разыграли призовой фонд, составлявший $ 150 тыс.
Из-за пандемии коронавируса практически все крупные турниры по киберспорту были перенесены в онлайн. По состоянию на 18 мая, в мире коронавирусной инфекцией заразились уже более 4,8 млн человек. Умерли более 318 тыс.
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