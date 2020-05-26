В Dota 2 стало возможно сыграть в футбол

Владельцы боевого пропуска в Dota 2 смогут попрактиковаться в футболе, после того как в игру добавили мяч.

«Футбол хорош тем, что для него нужен только мяч и противник, которого можно обыграть. Так начертите же на песке поле и загоните мяч в ворота соперника!» — отмечается в сообщении на официальном сайте Valve.

Также в игру добавили дискошар, использующийся на дискотеках.

Ранее стало известно, что призовой фонд The International 2020 превысил $ 5 млн.

Вчера, 25 мая, вышел Боевой пропуск 2020 по Dota 2. 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд The International. Очередной турнир должен был пройти в августе 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса Valve была вынуждена его перенести.