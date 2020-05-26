Стримерша Карина — о карантине: люди повалили на улицу. Потом опять услышим «помогите»

Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.

«4-го числа, когда сняли карантин, всё было относительно нормально примерно две недели. Народ вылезал на улицу очень осторожно, гулять боялся и друг друга шугался. Радикальные изменения произошли 18 мая, когда заработали бары и рестораны. Люди массово повалили на улицу, забив весь Милан и крупные городки.

Я сняла вам пару «стори» с набережной озера Комо. Там одновременно прогуливалось несколько тысяч человек. Я забежала туда буквально на пару минут, просто зафиксировать происходящее, а после ушла оттуда подальше. Можете посмотреть сами, «сториз» в «инсте» я закрепила, раздел San Martino. Таких толп до карантина в Ломбардии не было.

Всё это я уже видела, и видела я это в 20-х числах февраля-2020, когда, несмотря на все новости, народ гулял и веселился, просто потому что было можно гулять и веселиться.

У людей программа развлечений предельно простая: если бар/кафе/ресторан открыт, то мы туда идём. Если всё закрыто, значит, идти нам некуда и мы сидим дома. Вот такое бинарное мышление, либо 1, либо 0. Не у всех, конечно, но у большинства, которое и задаёт весь тренд. И не хотелось бы такое говорить, но что-то мне подсказывает, что после таких бурных выходных очень скоро опять услышим массовое «помохите, задыхаемся», — написала она в своём «инстаграме».