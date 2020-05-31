Riot Games перед релизом представила нового агента Valorant

Разработчики шутера Valorant из Riot Games представили ещё одного, одиннадцатого по счету агента — Рейну (Reyna) родом из Мексики,.показав в коротком тизере визуальные эффекты способностей персонажа на новой карте.
Судя по тизеру, агент может поглощать жизненную силу убитых врагов, чтобы восстанавливать своё здоровье, а также призывать ослепляющую сферу. Однако подробностей о работе умений Рейны авторы не рассказали. Запись геймплея была сделана на карте, которая ранее была недоступна в Valorant. Скорее всего, эта локация расположена в Италии.
28 мая Riot Games временно остановила работу серверов закрытой беты Valorant для подготовки к релизу полной версии игры, который состоится уже 2 июня. С выходом из беты учётные записи всех участников тестирования обнулят, но выдадут обещанные бонусы. Ежедневный онлайн Valorant на этапе закрытого тестирования составлял около 3 млн человек.
Права на видео принадлежат «Riot Games, Inc.» Видео можно посмотреть на канале VALORANT на YouTube.
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