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Источник: FIFA 21 выйдет на новом движке Unreal Engine 5

Источник: FIFA 21 выйдет на новом движке Unreal Engine 5
Киберспорт / FIFA 0

FIFA 20 должна стать последней игрой в серии, выпущенной на движке Frostbite, об этом говорит зарубежный портал realsport101.

С 2016 года игры серии FIFA работают на движке Frostbite, который известен благодаря играм серии Battlefield. Следующая часть может выйти уже на Unreal Engine 5, сообщает realsport101.

Премьера PlayStation 5 и Xbox Series X намечена на IV квартал 2020 года. Как известно, релиз новой версии FIFA произойдёт в конце сентября, так что, вероятно, FIFA 21 будет выпущена на PS4 и Xbox One на движке Frostbite, а версия для PS5 и Xbox Series X выйдет на движке Unreal Engine 5.

В предстоящие недели мы можем ожидать новых сведений о следующей части FIFA. В настоящее время нет никакой информации, что релиз FIFA 21 должен быть смещён на более поздний срок.

Источник назвал даты выхода FIFA 21 для разных платформ
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