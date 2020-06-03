Источник: FIFA 21 выйдет на новом движке Unreal Engine 5

FIFA 20 должна стать последней игрой в серии, выпущенной на движке Frostbite, об этом говорит зарубежный портал realsport101.
С 2016 года игры серии FIFA работают на движке Frostbite, который известен благодаря играм серии Battlefield. Следующая часть может выйти уже на Unreal Engine 5, сообщает realsport101.
Премьера PlayStation 5 и Xbox Series X намечена на IV квартал 2020 года. Как известно, релиз новой версии FIFA произойдёт в конце сентября, так что, вероятно, FIFA 21 будет выпущена на PS4 и Xbox One на движке Frostbite, а версия для PS5 и Xbox Series X выйдет на движке Unreal Engine 5.
В предстоящие недели мы можем ожидать новых сведений о следующей части FIFA. В настоящее время нет никакой информации, что релиз FIFA 21 должен быть смещён на более поздний срок.
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