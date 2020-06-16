В Steam стартовал предзаказ дизельпанк-стратегии. В ней есть Российская империя

В Steam стартовал предзаказ дизельпанк-стратегии в реальном времени об альтернативной версии Первой мировой войны под названием Iron Harvest. Издателем игры является компания Deep Silver.

Права на видео принадлежат компании Deep Silver. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Deep Silver.

При создании игры разработчики вдохновлялись работами художника Якуба Розальского и его цикла картин под названием «1920+». Всего в стратегии будет три фракции: Rusviet (Россия), Polania (Польша) и Saxon Empire (Германия). У каждой есть свои сильные стороны: к примеру, Россия обладает большой территорией и огромными ресурсами, а немцам приходится делать ставку на продвинутые технологии. Польша зажата между двумя могущественными соседями и борется за выживание и независимость.