Золотарёв: в NAVI держат в голове вариант с урезанием зарплат, но пока мы не теряем деньги

Генеральный директор команды NAVI Евгений Золотарёв рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на украинской организации.
«Мы держим в голове опцию по снижению зарплат. Думаю, ребята тоже размышляли об этом. Если будет нужно, они откликнутся и пойдут навстречу.
На данный момент мы не теряем деньги. Нам незачем урезать условия игрокам и сотрудникам организации. Скажу больше, мы обсуждаем крупную сделку по медиаправам, связанную с китайским рынком. Если всё пройдёт хорошо, не исключаю, что сотрудники будут зарабатывать больше. Наша цель – пройти этот кризисный период без потерь, в том числе и финансовых», — рассказал Золотарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее Евгений заявил, что во время пандемии популярность киберспорта выросла до невиданных показателей.
Прочитайте статью «Каким будет киберспорт в будущем. Пандемия показала, что он (местами) круче футбола».
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