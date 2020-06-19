EA обновила правила поведения в играх, запретив разжигать ненависть и унижать людей

Компания Electronic Arts на своём официальном сайте опубликовала новые правила поведения в своих играх. Они состоят из четырёх пунктов, содержащих общие предписания для геймеров:
«Относитесь к другим так, как хотите, чтобы они относились к вам. Не разжигайте ненависть, не унижайте людей из-за их расы, сексуальной ориентации, религии, национальности и т.д. Не устраивайте сексуальных домогательств;
Не используйте читы и не прибегайте к другим махинациям, позволяющим вам получить преимущество;
Делитесь с другими только приемлемым со всех точек зрения контентом;
Соблюдайте законы своих стран и регионов в наших играх и сервисах».
Эти правила называются «Хартией о позитивном поведении в играх» — Positive Play Charter. За их первое нарушение можно получить временный бан или отделаться предупреждением, а повторное нарушение может привести к бессрочному удалению аккаунта.
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