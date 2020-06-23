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Сценарист сериала The Last of Us высоко оценил сюжет The Last of Us: Part II

Сценарист сериала The Last of Us высоко оценил сюжет The Last of Us: Part II
Киберспорт / Другие игры 0

Крейг Мейзин, работавший над «Чернобылем» студии HBO, поделился мнением о сценарии игры The Last of Us: Part II. Мейзин признался, что он в восторге от сюжета.

По словам сценариста, после прохождения игры он начал играть повторно. По мнению Мейзина, сценаристам удалось добиться большого успеха в повествовании рассказа, проработке персонажей и тем. Он заявил, что мог бы рекомендовать The Last of Us: Part II даже тем, кто не фанатеет от компьютерных игр.

Примечательно, что Мейзин будет работать над The Last of Us студии HBO. Но, как подчеркнул Крейг, этот факт не повлиял на оценку игры.

The Last of Us Part II — игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году для игровой приставки PlayStation 4.

The Last of Us Part II стала самым успешным релизом по стартовым продажам
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