Valve назвала лучшие новинки в Steam за прошлый месяц

Компания Valve обнародовала список лучших новых игр в Steam за прошедший месяц. Список сформирован на основе объёма выручки за первые две недели после выпуска.
В топ-20 лучших новых игр вошли: Deep Rock Galactic, Super Mega Baseball 3, Library Of Ruina, Gwent: The Witcher Card Game, Mafia III: Definitive Edition, Crucible, Monster Train, Observation, Space Haven и ShellShock Live.
Полный список можно посмотреть в блоге Steam.
Также Valve обнародовала список самых популярных бесплатных новинок мая. В этот список вошли: Crucible, «Гвинт», Shadow Arena, Helltaker и Shop Titan.
15 марта, онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ Steam достиг рекордного показателя чуть более чем в 20 млн одновременных игроков. Предыдущий рекорд в 19 млн был побит всего за два дня.
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