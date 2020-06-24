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Valve назвала лучшие новинки в Steam за прошлый месяц

Valve назвала лучшие новинки в Steam за прошлый месяц
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Valve обнародовала список лучших новых игр в Steam за прошедший месяц. Список сформирован на основе объёма выручки за первые две недели после выпуска.

В топ-20 лучших новых игр вошли: Deep Rock Galactic, Super Mega Baseball 3, Library Of Ruina, Gwent: The Witcher Card Game, Mafia III: Definitive Edition, Crucible, Monster Train, Observation, Space Haven и ShellShock Live.

Полный список можно посмотреть в блоге Steam.

Также Valve обнародовала список самых популярных бесплатных новинок мая. В этот список вошли: Crucible, «Гвинт», Shadow Arena, Helltaker и Shop Titan.

15 марта, онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ Steam достиг рекордного показателя чуть более чем в 20 млн одновременных игроков. Предыдущий рекорд в 19 млн был побит всего за два дня.

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