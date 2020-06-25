Стали известны игры, которые появятся в Xbox Game Pass в июне

Microsoft назвала игры, которые появятся в Xbox Game Pass в конце июня. Подписчики смогут скачать The Messenger, Night Call, Streets of Rogue и Observation. Последняя игра будет доступна не только на консолях, но и на ПК.
The Messenger — платформер с элементами метроидвании, ближайшим аналогом которого можно назвать классические Ninja Gaiden.
Night Call — детективная игра в стиле нуар, в которой пользователь в роли таксиста должен вычислить серийного убийцу среди пассажиров.
Streets of Rogue — игра с видом сверху в стиле GTA в пиксельной графике. Геймплей совмещает в себе элементы Immersive sim и roguelike.
Observation — хоррор от первого лица. Действие игры происходит на космической станции.
Night Call уже появилась в списке игр вчера, 24 июня, а The Messenger, Streets of Rogue и Observation ожидаются сегодня, 25 июня.
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