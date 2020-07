В Сети сравнили графику The Last of Us Part II и Uncharted 4. Видео

В Сети появился ролик, в котором сравнили два эксклюзива PlayStation 4: The Last of Us: Part 2 и Uncharted 4: A Thief's End. На видео сравнивают модели персонажей, воду, детализацию, качество текстур, освещение, ближний бой, окружение, дождь, снег, грязь и другие детали.

Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ElAnalistaDeBits.

Напомним, The Last of Us Part II выпущена в 2020 году, а Uncharted 4: A Thief's End — в 2016-м.

The Last of Us Part II — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году для игровой приставки PlayStation 4. Является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us.

Uncharted 4: A Thief’s End — компьютерная игра в жанре action-adventure с видом от третьего лица, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой консоли Sony PlayStation 4. Является продолжением игры Uncharted 3: Drake’s Deception и завершающей частью приключений Нейтана Дрейка.