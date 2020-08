Nvidia бесплатно раздаёт Rainbow Six Siege владельцам мощных видеокарт

Компания Nvidia предоставляет бесплатный доступ к Gold-версии Rainbow Six Siege. Получить игру смогут пользователи, которые приобретут видеокарту серии RTX 20.



Бесплатно скачать Rainbow Six Siege смогут геймеры, купившие видеоадаптер на базе GeForce RTS 2080 Ti, 2080 Super, 2080, 2070, 2060 Super или 2060. Nvidia проводит эту акцию под лозунгом Frames Win Games, что в вольном переводе на русский язык означает «кадры помогают выигрывать». Акция продлится до 27 августа.



Ранее компания Ubisoft подала в суд на Apple и Google за клон Rainbow Six Siege для iOS и Android.



Rainbow Six Siege была анонсирована на выставке E3 в 2014 году. Релиз состоялся в декабре 2015-го для ПК, Xbox One и PlayStation 4.