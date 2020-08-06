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Появились фотографии чёрного геймпада PlayStation 5

Появились фотографии чёрного геймпада PlayStation 5
Киберспорт / Другие игры 0

В Сети появились новые фотографии геймпада DualSense для консоли PlayStation 5. Геймпад выполнен в чёрном цвете. Фотографии выложил пользователь «Твиттера» IamAlex2006. Сам пользователь сообщил, что не знает автора фотографий.

Поэтому нет никаких доказательств, что фотографии являются подлинными. Вполне возможно, что речь идёт о фотошопе.

Ранее компания Sony уже сообщила, что сперва PlayStation 5 будет продаваться исключительно в чёрно-белом дизайне. Возможно, в будущем появятся и другие цветовые варианты, но пока никакой информации об этом нет.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны. По слухам, Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года.

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