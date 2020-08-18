В Steam появится подписка EA Play, позволяющая играть в симуляторы компании

В цифровом магазине Steam 31 августа 2020 года появится сервис EA Play, который ранее существовал под названием EA Access. О появлении подписки сообщила компания Electronic Arts.

Базовая версия подписки позволяет получить десятичасовой доступ ко всем новинкам и базовой библиотеке. Кроме того, обладатель этого варианта подписки получит 10%-ную скидку на игры в Origin. Она обойдётся в 299 рублей в месяц или 1799 рублей в год.

Доступна и премиальная подписка EA Play Pro. За неё придётся платить 999 рублей в месяц. Но обладатель такой подписки получит доступ ко всем новинкам компании и расширенной библиотеке.

На днях компания EA Sports показала новый трейлер FIFA 21, посвящённый режиму карьеры. EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить на 20%. Подробная инструкция доступна на «Чемпионате».