Virtus.pro пожертвовала $ 5 тысяч на борьбу с коронавирусом в Киргизии

Киберспортивная организация Virtus.pro пожертвовала $ 5 тыс. на помощь врачам Киргизии, которые борются с коронавирусом в отдалённых населённых пунктах страны. Эти средства пойдут на покупку медикаментов нуждающимся и средств защиты для врачей.

Кампанию по сбору средств для оказания помощи больницам Киргизской Республики в конце июля запустил на сайте GoFundMe участник состава Virtus.pro по Dota 2 Бакыт Zayac Эмилжанов. С учётом вклада Virtus.pro за месяц 111 энтузиастов суммарно пожертвовали $ 8812. Цель кампании — собрать $ 10 тыс.

Zayac участвует в благотворительном движении «Биз Барбыз» по противодействию коронавирусу в Киргизии. Киберспортсмен направил средства индивидуальной защиты и медицинские препараты в Иссык-Кульскую область.