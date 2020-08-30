Virtus.pro пожертвовала $ 5 тысяч на борьбу с коронавирусом в Киргизии
Киберспортивная организация Virtus.pro пожертвовала $ 5 тыс. на помощь врачам Киргизии, которые борются с коронавирусом в отдалённых населённых пунктах страны. Эти средства пойдут на покупку медикаментов нуждающимся и средств защиты для врачей.
Кампанию по сбору средств для оказания помощи больницам Киргизской Республики в конце июля запустил на сайте GoFundMe участник состава Virtus.pro по Dota 2 Бакыт Zayac Эмилжанов. С учётом вклада Virtus.pro за месяц 111 энтузиастов суммарно пожертвовали $ 8812. Цель кампании — собрать $ 10 тыс.
Zayac участвует в благотворительном движении «Биз Барбыз» по противодействию коронавирусу в Киргизии. Киберспортсмен направил средства индивидуальной защиты и медицинские препараты в Иссык-Кульскую область.
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