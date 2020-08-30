Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Virtus.pro пожертвовала $ 5 тысяч на борьбу с коронавирусом в Киргизии

Virtus.pro пожертвовала $ 5 тысяч на борьбу с коронавирусом в Киргизии
Киберспорт / Dota 2 0

Киберспортивная организация Virtus.pro пожертвовала $ 5 тыс. на помощь врачам Киргизии, которые борются с коронавирусом в отдалённых населённых пунктах страны. Эти средства пойдут на покупку медикаментов нуждающимся и средств защиты для врачей.

Кампанию по сбору средств для оказания помощи больницам Киргизской Республики в конце июля запустил на сайте GoFundMe участник состава Virtus.pro по Dota 2 Бакыт Zayac Эмилжанов. С учётом вклада Virtus.pro за месяц 111 энтузиастов суммарно пожертвовали $ 8812. Цель кампании — собрать $ 10 тыс.

Zayac участвует в благотворительном движении «Биз Барбыз» по противодействию коронавирусу в Киргизии. Киберспортсмен направил средства индивидуальной защиты и медицинские препараты в Иссык-Кульскую область.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020