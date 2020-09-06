Новая NBA 2K21 получила крайне отрицательные оценки в Steam

В Steam появились первые обзоры на новую NBA 2K21 — баскетбольный симулятор от 2K Sports.

Релиз игры состоялся 4 сентября. С тех пор пользователи оставили более 1800 обзоров, но лишь 19% из которых положительные. Средняя оценка игры — крайне отрицательная.

В целом пользователи недовольны работой античита, системой монетизации, а также отсутствием графических и геймплейных нововведений по сравнению с предыдущей частью. На Metacritic ПК-версия NBA 2K21 получила пользовательскую оценку 0,9 балла.

NBA 2K — серия видеоигр в жанре спортивного симулятора, созданная Visual Concepts. Издателем игры была компания Sega, но с 2005 года издателем игры является 2K Sports. Игра NBA 2K21 — уже 22-я в серии NBA 2K. Через некоторое время состоится её релиз на консолях нового поколения.