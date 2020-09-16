Sony показала геймплей Marvel's Spider-Man: Miles Morales

На презентации Sony PlayStation 5 Showcase, которая проходит в формате онлайн, был показан ролик с геймплеем новой игры про «Человека-Паука».
Игра в жанре action-adventure разрабатывается Insomniac Games и станет первым большим эксклюзивом для PlayStation 5. Планируется, что новый «Человек Паук» будет содержать в себе все лучшие механики из предыдущих игр про супергероя. Эта игра должна продолжить историю двухлетней давности, уделив основное внимание Майлзу Моралесу — второстепенному персонажу из первой игры, который стал ещё одним супергероем.
Напомним, игра про Майлза Моравеса в образе «Человека-Паука» была анонсирована 5 июня 2020 года. Планируется, что Spider-Man: Miles Moraves выйдет одновременно с PlayStation 5.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
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