Sony показала геймплей Marvel's Spider-Man: Miles Morales

На презентации Sony PlayStation 5 Showcase, которая проходит в формате онлайн, был показан ролик с геймплеем новой игры про «Человека-Паука».



Игра в жанре action-adventure разрабатывается Insomniac Games и станет первым большим эксклюзивом для PlayStation 5. Планируется, что новый «Человек Паук» будет содержать в себе все лучшие механики из предыдущих игр про супергероя. Эта игра должна продолжить историю двухлетней давности, уделив основное внимание Майлзу Моралесу — второстепенному персонажу из первой игры, который стал ещё одним супергероем.



Напомним, игра про Майлза Моравеса в образе «Человека-Паука» была анонсирована 5 июня 2020 года. Планируется, что Spider-Man: Miles Moraves выйдет одновременно с PlayStation 5.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.