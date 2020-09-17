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Riot Games представила трек и клип к чемпионату мира — 2020 по League of Legends

Riot Games представила трек и клип к чемпионату мира — 2020 по League of Legends
Киберспорт / League of Legends 0

Компания Riot Games представила заглавную песню чемпионата мира по League of Legends. Трек под названием Phoenix исполняют Кейлин Руссо и Крисси Костанца.

В официальном клипе на песню Phoenix снялись профессиональные игроки League of Legends: легендарный Faker из SK Telecom T1, Caps из G2 Esports и действующий чемпион мира Rookie из Invictus Gaming. Они «воплощаются» в героев League of Legends: Karma, Irelia и Lissandra.

Видео доступно на официальном канале League of Legends в YouTube. Спустя всего четыре часа после публикации ролик набрал более одного миллиона просмотров.

Крисси — вокалистка известной группы Against The Current. Девушка уже пела тематическую песню мирового первенства два года назад.

Чемпионат мира по League of Legends начнётся 25 сентября и продлится до 31 октября 2020 года. Все стадии десятого чемпионата мира пройдут в Шанхае (Китай).

Финал чемпионата мира 2020 года станет первым событием, которое пройдёт на футбольном стадионе «Пудун» — недавно построенной арене, которая в 2023 году примет Кубок Азии по футболу.

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