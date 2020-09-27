Источник: GeForce RTX 3060 Ti будет равна по производительности RTX 2080 Ti

Хотя изображений видеокарты среднего ценового диапазона пока нет, последние слухи подтверждают, что GeForce RTX 3060 Ti будет оснащена процессором GA104-200 с 4,864 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, работающей на скорости 14 Гбит / с, и 256-битной шиной. Производительность RTX 3060 Ti должна быть на уровне RTX 2080 Ti.
Так как многие геймеры не имеют мониторов с разрешением 4K или 8K, не обладают большим бюджетом, они наверняка откажутся от покупки высококлассных видеокарт RTX 3080 и RTX 3090, сосредоточившись на менее мощных и более дешёвых — RTX 3070 и RTX 3060. На данный момент нет никаких слухов о запуске обычной 3060, зато есть информация о видеокарте с приставкой Ti. Инсайдеры, приближённые к компании NVIDIA, подтвердили изданию VideoCardz, что RTX 3060 Ti должна выйти в следующем месяце, вскоре после RTX 3070.
Ожидается, что стоимость RTX 3060 Ti составит около $ 400, так как RTX 3070, по слухам, будет продаваться за $ 499. Последняя появится в продаже 15 октября.
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