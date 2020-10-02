«Мне невыгодно покупать PS5». В Великобритании обеспокоены повышением цен на игры

Заместитель главного редактора Eurogamer Уэсли Инь-Пуль обеспокоен повышением цен на игры для консолей нового поколения. Он живёт в Великобритании, где игры для PlayStation 5 будут стоить от £ 70.

«Некоторое время рассуждал, к чему приведёт такое повышение цен на игры нового поколения, особенно когда нам грозит глобальная рецессия, которую мир не видел очень долго. Я пришёл к выводу, что мне невыгодно покупать PlayStation 5. Уверен, я такой не один. Не думаю, что это окажет какое-либо влияние на финансовый успех PS5 на релизе, из-за чего Sony может всё сойти с рук, а издатели последуют её примеру. Люди, у которых есть деньги на покупку консоли на релизе, скорее всего, смогут позволить себе и несколько игр для неё», — написал Инь-Пуль в своём издании.

Помимо этого, автор заметил, что Xbox Game Pass от Microsoft смотрится более привлекательным, так как по цене одной игры можно получить доступ ко многим тайтлам.