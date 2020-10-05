Задай вопрос разработчикам World of Tank и получи 1000 голды

В честь 10-летия игры World of Tanks «Чемпионат» совместно с компанией Wargaming проводит акцию. Задай вопрос по истории развития игры и получи внутриигровой приз — 1000 голды.

Из всех заданных вопросов мы отберём 10 лучших, на которые ответят разработчики в эксклюзивном материале. Три пользователя, которые зададут самые интересные вопросы, получат 1000 золота.

От вас требуется зарегистрироваться на сайте «Чемпионат» и в комментариях к этой теме задать вопрос. Не забудьте указать в комментариях свой электронный ящик, чтобы мы связались с вами и вручили приз. В качестве альтернативы вы можете указать ссылку на ваш аккаунт в социальных сетях. Акция проходит с 5 октября по 19 октября включительно.