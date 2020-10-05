Режим Legends для Ghost of Tsushima выйдет 16 октября

Крупное обновление для игры Ghost of Tsushima выйдет уже 16 октября, сообщает IGN.com. Главным нововведением станет появление режима Legends. В этом режиме можно будет играть вместе до четырёх человек.

Пользователи смогут управлять японскими войнами. Будут доступны сюжетные миссии для двух пользователей и задания, рассчитанные на четырёх игроков. Разработчики обещают интересный вариант игры в кооперативе при походах в рейды. В этих заданиях игрокам придётся действовать слаженно, чтобы победить врагов.

Пользователям предложат четыре класса воинов: самурай, охотник, ронин и ассасин. Каждый из них обладает собственным набором навыков.

Кроме того, в Ghost of Tsushima появится режим «Новая игра +». В этом режиме пользователь стартует в открытом мире после столкновения с Хотун-ханом, сохранив все накопленные техники, снаряжение и предметы. В то же время геймплей станет намного сложнее.