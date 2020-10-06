В Among Us появились читеры

Как и в любой популярной игре, в Among Us наблюдается наплыв читеров, которые стремятся сделать игровой процесс менее увлекательным для окружающих.

Эти игроки используют специальные программы, которые позволяют им всегда становиться предателями. Также эти программы увеличивают скорость и зрение их персонажам.

Люди, обманывающие других игроков, не являются чем-то новым, но зачем они это делают в Among Us, где нет системы прогрессии? Неясно, какое удовлетворение мошенники получают от разрушения игры, но, видимо, это делается просто для того, чтобы испортить удовольствие другим.

InnerSloth изучает способы решения этой проблемы. Игрокам придётся мириться с мошенниками, пока в игре не появится хоть какой-то античит. А когда он появится — разработчики не сообщают.