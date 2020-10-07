Пользователи пожаловались на проблемы с CAPTCHA, не позволяющие зайти в Steam

Пользователи Steam пожаловались на проблемы с входом в систему. Из-за теста CAPTCHA они не могут зайти в свои аккаунты, создать или поменять пароль.

Пользователи со всего мира сообщают о подобных проблемах. Независимо от того, правильно или неправильно введено слово, CAPTCHA не пускает их дальше.

Многие игроки пришли в ярость из-за технических проблем. Они вылили своё негодование на Reddit. И многие пользователи совсем не стесняются в выражениях, обзывая Steam и CAPTCHA очень грубыми словами.

К обсуждению проблемы присоединилась даже студия Larian.Сегодня, 7 октября, компания выпустила игру Baldur’s Gate 3 в раннем доступе.