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Пользователи пожаловались на проблемы с CAPTCHA, не позволяющие зайти в Steam

Пользователи пожаловались на проблемы с CAPTCHA, не позволяющие зайти в Steam
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи Steam пожаловались на проблемы с входом в систему. Из-за теста CAPTCHA они не могут зайти в свои аккаунты, создать или поменять пароль.

Пользователи со всего мира сообщают о подобных проблемах. Независимо от того, правильно или неправильно введено слово, CAPTCHA не пускает их дальше.

Многие игроки пришли в ярость из-за технических проблем. Они вылили своё негодование на Reddit. И многие пользователи совсем не стесняются в выражениях, обзывая Steam и CAPTCHA очень грубыми словами.

К обсуждению проблемы присоединилась даже студия Larian.Сегодня, 7 октября, компания выпустила игру Baldur’s Gate 3 в раннем доступе.

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