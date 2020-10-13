Among Us: как сделать невидимый никнейм

Among Us позволяет игрокам задавать уникальные имена. Вы можете придумать себе смешной никнейм, а можете скрыть его от пользователей совсем.
Установить себе невидимый никнейм на самом деле не сложно. К сожалению, сделать это можно только на мобильной версии игры. Самый простой способ — воспользоваться этой ссылкой. Перейдите по ссылке, скопируйте невидимый знак (как на скриншоте ниже) в словосочетании Unicode Character “ㅤ” (U+3164) и после этого вставьте этот знак в свой никнейм.
Чтобы изменить имя, для начала нужно запустить Among Us. После того как вы вошли в Among Us, нажмите на опцию изменения имени, которая расположена в верхней части экрана, и введите тот никнейм, который вы скопировали по ссылке.
Зачем игроки хотят установить себе невидимый никнейм? В основном из-за желания выделиться или удивить своих друзей. Это усложняет геймплей. Останется лишь различать игроков по цветам.
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