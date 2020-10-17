Разработчик выпустил обновления для Ghost of Tsushima, в игре появился кооперативный режим

Компания Sucker Punch выпустила обновление для игры Ghost of Tsushima. Теперь в самурайском экшене появился кооперативный режим «Легенды». Кроме того, авторы добавили возможность возобновления прохождения одиночной кампании в формате «Новая игра +».

В кооперативном режиме игроки смогут выполнять миссии вместе с друзьями (от двух до четырёх человек). В новом режиме пользователей за прохождение будут награждать открытием новых персонажей с собственной экипировкой и навыками.

В режиме «Новая игра +» пользователь стартует в открытом мире после столкновения с Хотун-ханом, сохранив все накопленные техники, снаряжение и предметы. В то же время геймплей станет намного сложнее.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PlayStation.

Релиз нового экшена состоялся 17 июля.