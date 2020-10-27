Илья Мэддисон: с Cyberpunk 2077, видать, совсем всё плохо

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон прокомментировал информацию о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 на 10 декабря 2020 года.

«С киберпанком, видать, совсем всё плохо. То, что собрали за год в спешке, вызвало у игрожура на пресспоказах реакцию, схожую с показом фоллаута 76, но про это всё говорили осторожно, не обижая авторов «Ведьмака». Видимо, решили игру срочно доделывать, в 2020-м не выйдет, думаю. А ещё помню, как мне не верили весной, когда говорил, что игру только начали делать (инсайдик был) и на всё у них есть семь месяцев с нуля», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Это уже третий перенос игры с начала года. Игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября.

Как объясняет CD Projekt RED в своём объявлении о задержке, им нужно больше времени для тестирования игры на различных платформах. Оставшееся до выхода игры время команда потратит на патч первого дня, который должен пофиксить ошибки после релиза и улучшить общее качество игры.