Инсайдер сообщил, что разработчиков Cyberpunk 2077 перевели на 100-часовую рабочую неделю

Известный журналист и инсайдер индустрии видеоигр Джейсон Шрайер прокомментировал информацию об очередном переносе сроков релиза игры Cyberpunk 2077.

«Перенос релиза на три недели выглядит необычно. Но, по всей видимости, он не сильно изменит ситуацию для разработчиков. Очень надеюсь, что теперь реальность становится яснее для тех, кто её отрицал.

Сотрудник CD Projekt RED недавно рассказал мне, что их уже перевели на 100-часовую рабочую неделю. Другой бывший сотрудник говорил, что разработчики сейчас выглядят физически больными. Так что не пошли бы вы куда подальше, кто говорит, что тоже много работает», — написал Шрайер в «Твиттере».

Предполагается, что игра будет выпущена лишь 10 декабря, а не 19 ноября, как ожидалось ранее. Это уже третий перенос игры с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября.