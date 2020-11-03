Релиз автосимулятора Gran Turismo 7 состоится в первой половине 2021 года. Именно такая дата знач ится в рекламе PlayStation 5 на видеохостинге YouTube, которую показали жителям Квебека (Канада), сообщает Video Games Chronicle.

Также в анонсе засветился автомобиль Porsche 917K, фигурировавший в трейлере игры. Gran Turismo 7 станет эксклюзивом PlayStation 5. В октябре компания Sony установила на ещё не вышедший автосимулятор ценник в 5490 рублей.

Напомним, PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. Ещё через неделю — 19 ноября — консоль должна появиться в России и остальных странах. Накануне немецкий ретейлер Media Markt начал связываться с клиентами, чтобы сообщить им, что также начнёт отгрузку PS5 12 ноября.