Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

«Интер» собрал киберспортивную команду по FIFA

«Интер» собрал киберспортивную команду по FIFA
Киберспорт / FIFA 0

Миланский «Интер» собрал киберспортивную команду по FIFA, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Команда дебютирует на турнире FIFA 21 Global Series, который пройдёт в конце ноября.

Inter eSports. FIFA. Состав

Педро InterPResende97 Резенди (Бразилия)
Леви Inter Levy Фредерик (Нидерланды)
Николас Inter NLaos_X Веласко (Колумбия)
Мануэль Inter MNeto77 Нето (Италия)

Игроков приветствовал бывший футболист, ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти: «Привет, команда, добро пожаловать в семью „Интера“. Мы в предвкушении предстоящего сезона. Сделайте так, чтобы мы гордились».

Сообщается, что команда сформирована в сотрудничестве с киберспортивным агентством Bundled. В ближайшие месяцы организации проведут несколько киберспортивных мероприятий.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020