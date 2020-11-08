Миланский «Интер» собрал киберспортивную команду по FIFA, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Команда дебютирует на турнире FIFA 21 Global Series, который пройдёт в конце ноября.
Inter eSports. FIFA. Состав
Педро InterPResende97 Резенди (Бразилия)
Леви Inter Levy Фредерик (Нидерланды)
Николас Inter NLaos_X Веласко (Колумбия)
Мануэль Inter MNeto77 Нето (Италия)
Игроков приветствовал бывший футболист, ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти: «Привет, команда, добро пожаловать в семью „Интера“. Мы в предвкушении предстоящего сезона. Сделайте так, чтобы мы гордились».
Сообщается, что команда сформирована в сотрудничестве с киберспортивным агентством Bundled. В ближайшие месяцы организации проведут несколько киберспортивных мероприятий.
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