Миланский «Интер» собрал киберспортивную команду по FIFA, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Команда дебютирует на турнире FIFA 21 Global Series, который пройдёт в конце ноября.

Inter eSports. FIFA. Состав

Педро InterPResende97 Резенди (Бразилия)

Леви Inter Levy Фредерик (Нидерланды)

Николас Inter NLaos_X Веласко (Колумбия)

Мануэль Inter MNeto77 Нето (Италия)

Игроков приветствовал бывший футболист, ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти: «Привет, команда, добро пожаловать в семью „Интера“. Мы в предвкушении предстоящего сезона. Сделайте так, чтобы мы гордились».

Сообщается, что команда сформирована в сотрудничестве с киберспортивным агентством Bundled. В ближайшие месяцы организации проведут несколько киберспортивных мероприятий.