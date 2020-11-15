Успей принять участие в розыгрыше PS4 Pro от «Чемпионата». Итоги уже завтра!

«Чемпионат» проводит розыгрыш игровой консоли PlayStation 4 Pro. Успей принять участие, ведь уже 16 ноября будут оглашены результаты.



Для участия в конкурсе нужно выполнить всего три условия.



1. Подпишись на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».

2. Сделай репост записи с розыгрышем себе в «сториз».

3. В этом же «сториз» отметь аккаунт «Чемпионата»



Важное уточнение: твой аккаунт в «Инстаграме» должен быть открытым.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.



PlayStation 4 Pro — игровая приставка восьмого поколения, выпускаемая японской компанией Sony. PlayStation 4 входит в семейство игровых приставок PlayStation и была выпущена на смену PlayStation 3 — предыдущей домашней игровой консоли той же компании.