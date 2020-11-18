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Дэвид Бекхэм попал на обложку некстген-версии FIFA 21

Дэвид Бекхэм попал на обложку некстген-версии FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Впервые за 23 года бывший полузащитник «МЮ», «Реала» и «ЛА Гэлакси» Дэвид Бекхэм попал на обложку футбольного симулятора. Его лицо будет использовано для обложки специальной версии FIFA 21, предназначенной для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

На прошлой неделе 45-летний игрок был добавлен в FIFA 21 наряду с другими знаменитостями, многие из которых никак не связаны с футболом.

Кроме того, в Сети появились скриншоты трёх карт Бекхэма с рейтингом 87, 89 и 92.

Сам футболист уже подтвердил эту захватывающую новость на своей официальной странице в «Инстаграме». «23 года спустя. Горжусь тем, что снова на обложке», — написал он.

После долгих лет ожидания мы наконец сможем использовать Бекхэма в FIFA, но будет ли он полезной картой в режиме FUT? Готовы ли вы потратить монеты на любую из его трёх версий?

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