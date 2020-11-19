Разработчики Among Us показали фрагмент новой карты

Новая карта для Among Us разрабатывается уже на протяжении нескольких месяцев, но до сих пор о ней было мало что известно. Разработчики говорили, что на ней будут разбросаны новые интересные задания, а по размерам она будет являться самой большой картой в игре.

Стали известны и новые подробности. Оказывается, что при создании карты разработчики вдохновлялись персонажем серии игр про Генри Стикмена.

Разработчики пока не хотят раскрывать все детали и показали лишь фрагмент того, как будет выглядеть эта карта. Дело будет происходить то ли на корабле, то ли на самолёте. Однако игроки уверены, что на снимке представлен именно самолёт, напомнив, что в одноимённой серии игр Стикмен должен был проникнуть на самолёт и захватить управление.

Появления новой карты в игре стоит ожидать в первой половине декабря.