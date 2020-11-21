Все преклонили колено — в FIFA 21 добавили видео в поддержку антирасистского движения

Разработчики FIFA 21 поддержали движение «Нет места расизму» (No Room For Racism). Инициатором движения выступила Английская Премьер-лига (АПЛ). Видео, где демонстрируется нововведение, было опубликовано в официальном «Твиттере» АПЛ.
В игру добавили предматчевую акцию, посвящённую поддержке движения. На видео можно заметить, как все футболисты одновременно преклоняют колено.
FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с версиями PS4 и Xbox One, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.
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