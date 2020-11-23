Аккаунт стримера с 1,2 млн подписчиков на Twitch забанили в Steam

Платформа Steam заблокировала аккаунт популярного в СНГ стримера Вадима Evelone Козакова. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Стоимость всех предметов инвентаря Козакова в CS:GO составляет 12 млн рублей. Он сможет пользоваться скинами и предметами в Counter-Strike, однако на время блокировки у него не получится продавать их на торговой площадке в Steam.
Позже Evelone написал, что Steam пока не отвечает на запрос о снятии блокировки, однако он собирается добиваться разблокировки через support-сервис площадки. Вполне возможно, что аккаунт Козакова заблокировали в связи с многочисленными обращениями в Steam от недоброжелателей стримера.
Канал Evelone на Twitch существует почти 8 лет. Средний месячный доход Козакова только на Twitch составляет $ 6,5 тыс.
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