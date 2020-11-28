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Ажиотаж вокруг PS5 вызвал сбои на сайтах российских реселлеров

Ажиотаж вокруг PS5 вызвал сбои на сайтах российских реселлеров
Киберспорт / Другие игры 0

Вторая волна предзаказов на PlayStation 5 на сайтах российских реселлеров бытовой техники вызвала сбои в электронных личных кабинетах пользователей. Клиенты «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS пожаловались, что не успели оформить предзаказ на новинку компании Sony.

Некоторые пользователи социальных сетей отмечают, что не спали всю ночь перед стартом предзаказов, однако им не удалось заказать приставку. Другие пересказывают общение с персоналом реселлеров, утверждая, что новая партия консолей уже распродана.

Скриншот пользователя личного кабинета в «М.Видео»

Скриншот пользователя личного кабинета в «М.Видео»

«Чемпионат» уже сообщал, что компания «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась о передаче всех игровых приставок PlayStation 5 первой волны предзаказов в доставку. Старт продаж PlayStation 5 в России состоялся 19 ноября.

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