Фанат S.T.A.L.K.E.R. показал новые скриншоты из неофициального ремейка игры

Независимый разработчик Ivan Sorce на своей странице в «Твиттере» поделился новыми скриншотами на движке Unreal Engine 4 из неофициального ремейка игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.



Разработчик сообщил, что более качественной графики ему удалось добиться благодаря помощи шведского коллеги Даниэля Свана. Также Ivan Sorce отметил, что в новой версии игры будет возможность использовать транспортные средства, в том числе танки.



На опубликованных скриншотах изображаются локации «Кордон». Ремейк должен получить поддержку трассировки лучей.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World. Создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure.



События игр разворачиваются в нынешнее время в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету серии, в 2006 году зона подверглась неожиданному аномальному воздействию, в результате которого физические, химические и биологические процессы на территории изменились.