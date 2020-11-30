15-летний игрок в Fortnite обвинил стримершу с Twitch в сексуальных домогательствах

Профессиональный игрок в Fortnite Чарли Maage Сайкс обвинил Twitch-стримершу Бритни briloll Ирвин в сексуальных домогательствах. 15-летний киберспортсмен утверждает, что 21-летняя девушка присылала ему фотографии интимного характера и делала немногозначные намёки.
Судя по словам Чарли, девушка должны подписать партнёрский контракт с Twitch. Он опубликовал скриншот переписки с Ирвин, в которой она признаётся ему в чувствах. Сайкс пригрозил выложить в сеть больше подробностей, если стримерша станет отрицать вину.
«— Скучаю по тебе, папочка. — Успокойся. — Заставь меня».
Фото: twitter.com/MaageYT
Позже Ирвин опубликовала признание с помощью сервиса TwitLonger, где сказала, что ни в коем случае себя не оправдывает и удаляет все страницы и аккаунты в социальных сетях. «Я не заслуживаю контракта с платформой, поэтому я оставляю все позади и иду к врачу», — также написала стримерша.
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