15-летний игрок в Fortnite обвинил стримершу с Twitch в сексуальных домогательствах

Профессиональный игрок в Fortnite Чарли Maage Сайкс обвинил Twitch-стримершу Бритни briloll Ирвин в сексуальных домогательствах. 15-летний киберспортсмен утверждает, что 21-летняя девушка присылала ему фотографии интимного характера и делала немногозначные намёки.

Судя по словам Чарли, девушка должны подписать партнёрский контракт с Twitch. Он опубликовал скриншот переписки с Ирвин, в которой она признаётся ему в чувствах. Сайкс пригрозил выложить в сеть больше подробностей, если стримерша станет отрицать вину.

«— Скучаю по тебе, папочка. — Успокойся. — Заставь меня». Фото: twitter.com/MaageYT

Позже Ирвин опубликовала признание с помощью сервиса TwitLonger, где сказала, что ни в коем случае себя не оправдывает и удаляет все страницы и аккаунты в социальных сетях. «Я не заслуживаю контракта с платформой, поэтому я оставляю все позади и иду к врачу», — также написала стримерша.