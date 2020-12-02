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Создатели GTA: Vice City 2 опубликовали обзор на демоверсию игры

Создатели GTA: Vice City 2 опубликовали обзор на демоверсию игры
Киберспорт / Другие игры 0

Большая фанатская модификация оригинальной GTA: Vice City выйдет 5 декабря в демоверсии. Создатели игры опубликовали предварительный обзор, где рассказали, какой контент ждёт поклонников в новом моде. Новая игра будет называться GTA: Vice City 2.

Вот что ждёт поклонников в обновлении:

  1. Три района города, которые были созданы с нуля: Маленькая Гавана, Аэропорт и Доки.
  2. Две телефонные миссии: «Loose Ends» и «Check Out at the Check In».
  3. Возможность купить три предприятия: Sunshine Autos, лодочная мастерская и фабрика по производству мороженого Cherry Popper.
  4. Сцены на движке игры.
  5. Миссия мороженщика на фабрике Cherry Popper.
  6. Три миссии в лодочной мастерской.
  7. Три классические гонки в автосалоне Sunshine Autos.
  8. Миссии перегона машин в Sunshine Autos.
  9. Гараж для тюнинга и так далее.

Ранее стало известно, что моддеры из Revolution Team представили модифицированную версию GTA: Vice City на движке Rage, который стал основой для GTA 4-5 и Red Dead Redemption.

Видео опубликовано на YouTube-канале Revolution Team.

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