Создатели GTA: Vice City 2 опубликовали обзор на демоверсию игры
Большая фанатская модификация оригинальной GTA: Vice City выйдет 5 декабря в демоверсии. Создатели игры опубликовали предварительный обзор, где рассказали, какой контент ждёт поклонников в новом моде. Новая игра будет называться GTA: Vice City 2.
Вот что ждёт поклонников в обновлении:
- Три района города, которые были созданы с нуля: Маленькая Гавана, Аэропорт и Доки.
- Две телефонные миссии: «Loose Ends» и «Check Out at the Check In».
- Возможность купить три предприятия: Sunshine Autos, лодочная мастерская и фабрика по производству мороженого Cherry Popper.
- Сцены на движке игры.
- Миссия мороженщика на фабрике Cherry Popper.
- Три миссии в лодочной мастерской.
- Три классические гонки в автосалоне Sunshine Autos.
- Миссии перегона машин в Sunshine Autos.
- Гараж для тюнинга и так далее.
Ранее стало известно, что моддеры из Revolution Team представили модифицированную версию GTA: Vice City на движке Rage, который стал основой для GTA 4-5 и Red Dead Redemption.
Видео опубликовано на YouTube-канале Revolution Team.
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