Создатели GTA: Vice City 2 опубликовали обзор на демоверсию игры

Большая фанатская модификация оригинальной GTA: Vice City выйдет 5 декабря в демоверсии. Создатели игры опубликовали предварительный обзор, где рассказали, какой контент ждёт поклонников в новом моде. Новая игра будет называться GTA: Vice City 2.

Вот что ждёт поклонников в обновлении:

Три района города, которые были созданы с нуля: Маленькая Гавана, Аэропорт и Доки. Две телефонные миссии: «Loose Ends» и «Check Out at the Check In». Возможность купить три предприятия: Sunshine Autos, лодочная мастерская и фабрика по производству мороженого Cherry Popper. Сцены на движке игры. Миссия мороженщика на фабрике Cherry Popper. Три миссии в лодочной мастерской. Три классические гонки в автосалоне Sunshine Autos. Миссии перегона машин в Sunshine Autos. Гараж для тюнинга и так далее.

Ранее стало известно, что моддеры из Revolution Team представили модифицированную версию GTA: Vice City на движке Rage, который стал основой для GTA 4-5 и Red Dead Redemption.

Видео опубликовано на YouTube-канале Revolution Team.