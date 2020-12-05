В сети появились скриншоты половых органов персонажа Cyberpunk 2077

За шесть дней до релиза Cyberpunk 2077 в сети стали появляться скриншоты из игры.

Первые игроки показали, что в у персонажа игры можно детально настроить половые органы: «тип» и размер.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.

Релиз долгожданной игры состоится в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.