Художник показал, как мог бы выглядеть главный герой GTA 3, если бы игра вышла сейчас

Турецкий художник Хоссейн Диба представил, как мог бы выглядеть главный герой Grand Theft Auto 3 Клод на современной графике. «Вот мой взгляд на Клода из GTA 3 — первой 3D-игры в серии GTA, которая была выпущена на PlayStation 2. Вот так он мог выглядеть на графике следующего поколения», — написал художник на своей странице в «Инстаграме».
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Он показал, как могли бы выглядеть Томми Версетти из Вайс-Сити, Си Джей из Сан-Андреас и Нико Беллик из GTA 4 сейчас.
Grand Theft Auto 3 — первая трёхмерная игра в серии. Вышла в октябре 2001 года на консоли PlayStation 2, в мае 2002-го — на персональных компьютерах, в ноябре 2003 года — на консоли Xbox. 4 января 2008 года игра впервые появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
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