В США две женщины подрались из-за PlayStation 5, одна из них была нокаутирована

В Шарлотт (Северная Каролина, США) две женщины подрались из-за консоли нового поколения PlayStation 5, одна из них была нокаутирована. Об этом сообщает Daily Star.
Драка началась, когда покупательницы стояли в очереди возле прилавков. Словесным конфликтом дело не ограничилось. Когда женщины начали драться, другие покупатели не стали сразу вмешиваться, а принялись снимать происходящее на видео. И только когда одна из покупательниц была нокаутирована, её соперницу оттащили. Тем не менее обеим женщинам удалось покинуть место происшествия до прибытия полиции, так что никого не задержали.
Напомним, в ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу с ценой $ 499, версия консоли без оптического привода — с ценой $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
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