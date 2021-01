Игра от студии Мэддисона Call of LDPR получила страницу в Steam и дату релиза

Игра Call of LDPR от Mehsoft, студии российского видеоблогера и стримера Ильи Maddyson Давыдова, получила страницу в Steam и дату релиза — 19 января.

«Call of LDPR — вариативный шутер от первого лица, рассказывающий о жизни обычных людей в России, жизнь которых в корне меняется в приходом в их глубинку партии ЛДПР. В озвучивании проекта принимали участие такие личности Рунета, как Илья Мэдиссон, Юрий Хованский, и сам Жириновский Владимир Вольфович», — говорится в описании проекта в Steam.

Авторы предупредили, что в игре содержится контент для взрослых.

Call of LDPR станет пятым проектом Mehsoft. До этого были выпущены игры The Underground Man, The Mercury Man, Chernobyl: The Untold Story и Kazakh Drive.