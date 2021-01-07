Игра от студии Мэддисона Call of LDPR получила страницу в Steam и дату релиза
Игра Call of LDPR от Mehsoft, студии российского видеоблогера и стримера Ильи Maddyson Давыдова, получила страницу в Steam и дату релиза — 19 января.
«Call of LDPR — вариативный шутер от первого лица, рассказывающий о жизни обычных людей в России, жизнь которых в корне меняется в приходом в их глубинку партии ЛДПР. В озвучивании проекта принимали участие такие личности Рунета, как Илья Мэдиссон, Юрий Хованский, и сам Жириновский Владимир Вольфович», — говорится в описании проекта в Steam.
Авторы предупредили, что в игре содержится контент для взрослых.
Call of LDPR станет пятым проектом Mehsoft. До этого были выпущены игры The Underground Man, The Mercury Man, Chernobyl: The Untold Story и Kazakh Drive.
«Остаётся лишь ливнуть до лучших времён». Мэддисон жёстко раскритиковал политику Twitch
Рекомендуем вам
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20
-
17:38
-
16:36
-
14:35
- 3 января 2021
-
23:11
-
02:10
-
01:41
-
00:57
- 2 января 2021
-
22:39
-
16:45
-
12:00
- 1 января 2021
-
16:22
-
11:51
- 31 декабря 2020
-
19:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам